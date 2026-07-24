Дипломаты Японии и КНР поговорили впервые после скандала из-за Тайваня

Издание делает вывод, что все эти взаимодействия восприняты в Токио как успех. Контакты могут заложить основу для полноценной встречи премьер-министра Японии Санаэ Такаити и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите АТЭС в Шэньчжэне в ноябре этого года.