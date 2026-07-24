Франция отпустила заподозренный в связи с «теневым флотом» танкер Deliver

Танкер Deliver, шедший из российского порта Приморск в Сингапур под флагом Камеруна, был перехвачен 23 июня в Средиземном море у побережья Сицилии. После этого президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что танкер принадлежит «теневому флоту» России. Он описывал это как «решимость европейцев» противодействовать РФ. Он стал пятым нефтяным судном, которое задержали французские власти с сентября прошлого года.