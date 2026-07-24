Бастрыкин: СК расследует применение Киевом запрещенных методов ведения боев

Следственный комитет России расследует масштабное уголовное дело о применении Киевом запрещенных средств и методов ведения войны. Об этом сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.
Глава ведомства не уточнил число фигурантов и конкретные эпизоды, которые изучают следователи. Однако подчеркнул, что работа продолжается.
«Продолжается расследование масштабного уголовного дела о применении запрещенных средств и методов ведения войны», — сказал он.
Бастрыкин также напомнил, что ранее СК завершил расследование дела о геноциде в отношении политического и военного руководства Украины. Сейчас материалы рассматривает Верховный суд ДНР. Обвинения заочно предъявлены 41 человеку.
По данным следствия, в результате действий фигурантов погибли и получили ранения несколько тысяч мирных жителей. Многие люди были вынуждены покинуть свои дома. Кроме того, в Донбассе разрушено более 153 тысяч объектов гражданской инфраструктуры, экономике региона причинен серьезный ущерб.
Ранее в Следственном комитете сообщили, что российские суды вынесли приговоры по 884 делам о преступлениях киевского режима. Виновными признали 1152 человека, 82 из них получили пожизненные сроки. Всего СК возбудил более 10 тысяч уголовных дел в отношении представителей украинских властей, силовиков и иностранных наемников.