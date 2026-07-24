Бастрыкин: СК расследует применение Киевом запрещенных методов ведения боев

По данным следствия, в результате действий фигурантов погибли и получили ранения несколько тысяч мирных жителей. Многие люди были вынуждены покинуть свои дома. Кроме того, в Донбассе разрушено более 153 тысяч объектов гражданской инфраструктуры, экономике региона причинен серьезный ущерб.