Лукашенко поздравил Мирзиёева с днем рождения

Лукашенко также подчеркнул, что дорожит дружескими отношениями с Мирзиёевым и с особой теплотой вспоминает его недавний визит в Белоруссию. По словам белорусского лидера, на состоявшихся тогда переговорах стороны подтвердили взаимную заинтересованность в расширении стратегического партнерства. Он выразил уверенность, что согласованные новые подходы к совместной работе и подписанная дорожная карта сотрудничества на 2026−2030 годы позволят выйти на главную цель — довести товарооборот до 2 млрд долларов.