Лукашенко поздравил Мирзиёева с днем рождения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравительное послание узбекскому лидеру Шавкату Мирзиёеву по случаю его дня рождения. Глава белорусского государства высоко оценил работу коллеги на высшем посту.
«Ваша многогранная созидательная деятельность на посту президента заслуживает величайшего уважения, а успехи Узбекистана в проведении эффективных реформ, модернизации экономики и повышении авторитета на мировой арене — закономерный результат вашего самоотверженного служения Отечеству», — говорится в тексте поздравления.
Лукашенко также подчеркнул, что дорожит дружескими отношениями с Мирзиёевым и с особой теплотой вспоминает его недавний визит в Белоруссию. По словам белорусского лидера, на состоявшихся тогда переговорах стороны подтвердили взаимную заинтересованность в расширении стратегического партнерства. Он выразил уверенность, что согласованные новые подходы к совместной работе и подписанная дорожная карта сотрудничества на 2026−2030 годы позволят выйти на главную цель — довести товарооборот до 2 млрд долларов.
В заключение Лукашенко пожелал имениннику крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых достижений в работе на благо государства.
Ранее Лукашенко рассказал, что они пили с Мирзиёевым. Их выбор пал исключительно на сок.
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