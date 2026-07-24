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В Евросоюзе недоумевают по поводу введения США новых пошлин

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила о намерении запросить у США разъяснения относительно введения новых пошлин.

Источник: AP 2024

Как стало известно ранее из сообщения офиса торгпреда Джеймисона Грира, американская сторона вводит пошлины от 10% до 12,5% для 60 основных торговых партнеров. Размер пошлины зависит от того, есть ли в стране законодательный запрет на импорт товаров, произведенных с применением принудительного труда.

По данным Reuters, введение новых пошлин стало для Евросоюза полной неожиданностью.

«У нас была сделка с Америкой, и мы этой сделку соблюдали», — пожаловалась Каллас. По ее словам, это стало неприятным сюрпризом. Руководитель евродипломатии охарактеризовала как необоснованные утверждения о наличии недостатков в законодательстве ЕС, направленном на предотвращение принудительного труда.

Рамочное торговое соглашение между ЕС и Штатами от августа прошлого года предусматривает отмену Союзом пошлин на все промышленные товары из США, в то время как Вашингтон оставляет пошлину в 15% на большую часть европейской продукции.

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