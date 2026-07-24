В Евросоюзе недоумевают по поводу введения США новых пошлин

«У нас была сделка с Америкой, и мы этой сделку соблюдали», — пожаловалась Каллас. По ее словам, это стало неприятным сюрпризом. Руководитель евродипломатии охарактеризовала как необоснованные утверждения о наличии недостатков в законодательстве ЕС, направленном на предотвращение принудительного труда.