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Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 571 украинский БПЛА над регионами РФ

Силы ПВО перехватывали и уничтожали украинские БПЛА сразу над несколькими регионами РФ.

Источник: Комсомольская правда

Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 571 украинский беспилотник. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Отмечается, что дроны самолетного типа сбивали сразу над несколькими регионами. В том числе над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями. Кроме того, беспилотники уничтожили над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, акваториями Азовского и Черного морей.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 571 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее российские силы ПВО отразили самую массированную с начала 2026 года атаку украинских беспилотников. В ночь на 26 июня над регионами страны уничтожили 660 дронов. Предыдущий максимум составлял 556 БПЛА.

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