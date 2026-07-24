Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 571 украинский БПЛА над регионами РФ

Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 571 украинский беспилотник. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Отмечается, что дроны самолетного типа сбивали сразу над несколькими регионами. В том числе над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями. Кроме того, беспилотники уничтожили над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, акваториями Азовского и Черного морей.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 571 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее российские силы ПВО отразили самую массированную с начала 2026 года атаку украинских беспилотников. В ночь на 26 июня над регионами страны уничтожили 660 дронов. Предыдущий максимум составлял 556 БПЛА.