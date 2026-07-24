Полный список банков, компаний и физлиц, попавших в 21-й пакет санкций ЕС

Пакет также предусматривает заморозку корректировки потолка цен на российскую нефть, который сейчас составляет $44,1 за баррель. Кроме того, ЕС предусмотрел возможность запрета сделок с нефтеперерабатывающими заводами в России и третьих странах, которые перерабатывают российскую нефть и нефтепродукты. Через шесть месяцев должен вступить в силу запрет на сделки с НПЗ в грузинском Кулеви, который занимается торговлей и переработкой российской нефти.