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Полный список банков, компаний и физлиц, попавших в 21-й пакет санкций ЕС

Это крупнейшее расширение персональных и корпоративных санкций Евросоюза за последние четыре года. Под ограничения попали 218 физических и юридических лиц, включая 48 человек и 170 организаций.

Источник: РБК

Евросоюз опубликовал полный список физических и юридических лиц, которые вошли в 21-й пакет санкций против России. О принятии пакета Совет ЕС сообщил ранее 23 июля.

Персональные санкции:

помощник президента России Владимир Мединский;

министр спорта России Михаил Дегтярев;

президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович;

бывший глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков;

президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили;

генеральный директор РЖД Олег Белозеров;

генеральный директор «Газпром-медиа холдинга» Александр Жаров;

генеральный директор АНО «Диалог» и глава Международной ассоциации по фактчекингу Владимир Табак;

генеральный директор научно-технического центра «Восток» Андрей Доронин;

глава ассоциации ФПВ Денис Мерзликин;

заместитель председателя Банка России Сергей Белов;

председатель правления «ЦМРБанка» Руслан Арефьев;

член совета директоров АФК «Система» Феликс Евтушенков;

основатели производящей беспилотные летательные аппараты компании «Пиранья» Ольга Корчагина и Павел Чернышев;

владельцы сети «Светофор» Андрей, Сергей и Валентина Шнайдер;

член Общественной палаты, председатель Международного трибунала по преступлениям ВСУ Максим Григорьев;

певец Александр Маршал.

Банки и финансовый сектор:

Пакет предусматривает замораживание активов и запрет на предоставление денежных средств 94 банкам.

банк «Дом.РФ»;

банк «Санкт-Петербург»;

МТС Банк;

«Ак Барс»;

банк «Приморье»;

банк «Синара»;

банк «Центр-инвест»;

«Авто Финанс Банк»;

ВБ Банк;

Озон Банк;

банк «Точка»;

банк «Кубань Кредит»;

Яндекс Банк;

Росэксимбанк;

Почта Банк;

банк «Аверс»;

Сургутнефтегазбанк;

ББР Банк;

«ЦентроКредит»;

Газэнергобанк;

РосДорБанк;

банк «Траст»;

Национальный резервный банк;

Челиндбанк;

Челябинвестбанк;

Инго Банк;

Энерготрансбанк;

банк «Солидарность»;

банк «Авангард»;

Меткомбанк;

Экономбанк;

банк «Национальный стандарт»;

банк «Держава»;

Модульбанк;

БыстроБанк;

банк «Хлынов»;

Севергазбанк;

«Ренессанс Кредит»;

Кузнецкбизнесбанк;

банк «Финсервис»;

БКС Банк;

Итуруп Банк;

банк «Акцепт»;

Еврофинанс Моснарбанк;

Инвестторгбанк;

Мир Бизнес Банк;

Петербургский социальный коммерческий банк;

банк «РостФинанс»;

банк «Раунд»;

Трансстройбанк;

Москоммерцбанк;

Энергобанк;

Тольяттихимбанк;

банк «Финам»;

Кошелев-Банк;

Цифра Банк;

Прио-Внешторгбанк;

Белгородсоцбанк;

банк «Оренбург»;

банк «Объединенный капитал»;

АКБ «Форштадт»;

Татсоцбанк;

НБД-Банк;

«Кредит Урал Банк»;

Алмазэргиэнбанк;

Сибсоцбанк;

Юг-Инвестбанк;

Нокссбанк;

Уральский банк реконструкции и развития;

банк «Русский стандарт»;

Бланк Банк;

банк «Агророс»;

Реалист Банк;

Углеметбанк;

«Роял Кредит Банк»;

Акибанк.

Ограничения также затронули крупные российские финансовые учреждения и компании, среди которых Московская биржа, WB Банк, ООО «А7-Агент» и ООО «А71», связанные с российской системой международных платежей A7. Кроме того, ЕС запретил проводить транзакции с 14 платформами, оказывающими услуги в сфере криптовалют и базирующимися в Грузии, Панаме, ОАЭ, на Маршалловых Островах, в Киргизии и Белоруссии.

Евросоюз также впервые предусмотрел возможность полного запрета на предоставление услуг с криптоактивами со стороны компаний из третьих стран. В Совете ЕС назвали эту меру механизмом сдерживания государств, на территории которых работают платформы, «помогающие России обходить санкции».

Энергетический сектор:

«Интер РАО» — единственный российский оператор экспорта и импорта электроэнергии;

«Анжерская нефтегазовая компания»;

Анжерский НПЗ;

нефтеперерабатывающий завод «Северный Кузбасс»;

Куйбышевский НПЗ;

Новокуйбышевский НПЗ;

«Лукойл Маринбункер»;

«Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция», связанная со «Славнефтью»;

«Славнефть-Нижневартовск»;

«Обьнефтегазгеология»;

«Татнефть-Самара».

Пакет также предусматривает заморозку корректировки потолка цен на российскую нефть, который сейчас составляет $44,1 за баррель. Кроме того, ЕС предусмотрел возможность запрета сделок с нефтеперерабатывающими заводами в России и третьих странах, которые перерабатывают российскую нефть и нефтепродукты. Через шесть месяцев должен вступить в силу запрет на сделки с НПЗ в грузинском Кулеви, который занимается торговлей и переработкой российской нефти.

Горно-металлургическая отрасль:

ООО «Первая алмазная компания»;

«Нордголд Менеджмент»;

«Высочайший»;

«Ареал», ранее называвшаяся Highland Gold;

«Южуралзолото»;

«Павлик»;

«Сусуманзолото»;

полиметаллический холдинг «Селигдар».

В ЕС заявили, что «Первая алмазная компания» была создана вскоре после включения АЛРОСА в санкционный список США и занимается экспортом российских алмазов. Также введены дополнительные ограничения на импорт медной, никелевой и свинцовой руды, а также руды драгоценных металлов.

Аэропорты:

Шереметьево;

Ульяновск-Восточный;

Платов в Ростове-на-Дону;

аэропорт Минеральных Вод.

Оборонный сектор:

ООО «Конструкторское бюро Авиатехнолаб»;

АО «Пергам Инжиниринг»;

ООО «КБ ЛИС»;

«Русская лаборатория воздушного транспорта»;

ООО «АрморГрупп»;

ООО «Делмот»;

ФГУП «Главный центр специальной связи»;

научно-производственный комплекс «Северная Заря»;

АО «Оборонтест»;

ЗАО «Техносвязь»;

научно-технический центр «Восток»;

АО «КНГ-Машзаводсервис»;

энгельсское приборостроительное объединение «Сигнал»;

«Аэродроммаш»;

генерал-майор Роман Демурчиев.

Экспортные ограничения также введены в отношении 51 организации, которые, по версии европейских властей, способствуют обходу Россией санкций. Среди них есть компании из Китая, Индии, Казахстана, Киргизии, Турции и ОАЭ.

«Теневой флот»:

Под санкции попали более 40 судов, которые в ЕС относят к «теневому флоту». Ограничения также впервые затронут суда, которые, по мнению Брюсселя, помогают работе «теневого флота».

Всего под новые ограничения попали 218 физических и юридических лиц — 48 человек и 170 организаций.

Москва считает антироссийские санкции нелегитимными и неэффективными.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

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