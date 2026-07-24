Полный список банков, компаний и физлиц, попавших в 21-й пакет санкций ЕС

Евросоюз опубликовал полный список физических и юридических лиц, которые вошли в 21-й пакет санкций против России. О принятии пакета Совет ЕС сообщил ранее 23 июля.
Персональные санкции:
помощник президента России Владимир Мединский;
министр спорта России Михаил Дегтярев;
президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович;
бывший глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков;
президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили;
генеральный директор РЖД Олег Белозеров;
генеральный директор «Газпром-медиа холдинга» Александр Жаров;
генеральный директор АНО «Диалог» и глава Международной ассоциации по фактчекингу Владимир Табак;
генеральный директор научно-технического центра «Восток» Андрей Доронин;
глава ассоциации ФПВ Денис Мерзликин;
заместитель председателя Банка России Сергей Белов;
председатель правления «ЦМРБанка» Руслан Арефьев;
член совета директоров АФК «Система» Феликс Евтушенков;
основатели производящей беспилотные летательные аппараты компании «Пиранья» Ольга Корчагина и Павел Чернышев;
владельцы сети «Светофор» Андрей, Сергей и Валентина Шнайдер;
член Общественной палаты, председатель Международного трибунала по преступлениям ВСУ Максим Григорьев;
певец Александр Маршал.
Банки и финансовый сектор:
Пакет предусматривает замораживание активов и запрет на предоставление денежных средств 94 банкам.
банк «Дом.РФ»;
банк «Санкт-Петербург»;
МТС Банк;
«Ак Барс»;
«Уралсиб»;
«Зенит»;
банк «Приморье»;
банк «Синара»;
банк «Центр-инвест»;
«Авто Финанс Банк»;
ВБ Банк;
Озон Банк;
банк «Точка»;
банк «Кубань Кредит»;
Яндекс Банк;
Росэксимбанк;
Почта Банк;
банк «Аверс»;
Сургутнефтегазбанк;
ББР Банк;
«ЦентроКредит»;
Газэнергобанк;
РосДорБанк;
банк «Траст»;
Национальный резервный банк;
Челиндбанк;
Челябинвестбанк;
Инго Банк;
Энерготрансбанк;
банк «Солидарность»;
банк «Авангард»;
Меткомбанк;
Экономбанк;
банк «Национальный стандарт»;
банк «Держава»;
Модульбанк;
БыстроБанк;
банк «Хлынов»;
Севергазбанк;
«Ренессанс Кредит»;
Кузнецкбизнесбанк;
банк «Финсервис»;
БКС Банк;
Итуруп Банк;
банк «Акцепт»;
Еврофинанс Моснарбанк;
Инвестторгбанк;
Мир Бизнес Банк;
Петербургский социальный коммерческий банк;
банк «РостФинанс»;
банк «Раунд»;
Трансстройбанк;
Москоммерцбанк;
Энергобанк;
Тольяттихимбанк;
банк «Финам»;
Кошелев-Банк;
Цифра Банк;
Прио-Внешторгбанк;
Белгородсоцбанк;
банк «Оренбург»;
банк «Объединенный капитал»;
АКБ «Форштадт»;
Татсоцбанк;
НБД-Банк;
«Кредит Урал Банк»;
Алмазэргиэнбанк;
Сибсоцбанк;
Юг-Инвестбанк;
Нокссбанк;
Уральский банк реконструкции и развития;
банк «Русский стандарт»;
Бланк Банк;
банк «Агророс»;
Реалист Банк;
Углеметбанк;
«Роял Кредит Банк»;
Акибанк.
Ограничения также затронули крупные российские финансовые учреждения и компании, среди которых Московская биржа, WB Банк, ООО «А7-Агент» и ООО «А71», связанные с российской системой международных платежей A7. Кроме того, ЕС запретил проводить транзакции с 14 платформами, оказывающими услуги в сфере криптовалют и базирующимися в Грузии, Панаме, ОАЭ, на Маршалловых Островах, в Киргизии и Белоруссии.
Евросоюз также впервые предусмотрел возможность полного запрета на предоставление услуг с криптоактивами со стороны компаний из третьих стран. В Совете ЕС назвали эту меру механизмом сдерживания государств, на территории которых работают платформы, «помогающие России обходить санкции».
Энергетический сектор:
«Интер РАО» — единственный российский оператор экспорта и импорта электроэнергии;
«Анжерская нефтегазовая компания»;
Анжерский НПЗ;
нефтеперерабатывающий завод «Северный Кузбасс»;
Куйбышевский НПЗ;
Новокуйбышевский НПЗ;
«Лукойл Маринбункер»;
«Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция», связанная со «Славнефтью»;
«Славнефть-Нижневартовск»;
«Обьнефтегазгеология»;
«Татнефть-Самара».
Пакет также предусматривает заморозку корректировки потолка цен на российскую нефть, который сейчас составляет $44,1 за баррель. Кроме того, ЕС предусмотрел возможность запрета сделок с нефтеперерабатывающими заводами в России и третьих странах, которые перерабатывают российскую нефть и нефтепродукты. Через шесть месяцев должен вступить в силу запрет на сделки с НПЗ в грузинском Кулеви, который занимается торговлей и переработкой российской нефти.
Горно-металлургическая отрасль:
ООО «Первая алмазная компания»;
«Нордголд Менеджмент»;
«Высочайший»;
«Ареал», ранее называвшаяся Highland Gold;
«Южуралзолото»;
«Павлик»;
«Сусуманзолото»;
полиметаллический холдинг «Селигдар».
В ЕС заявили, что «Первая алмазная компания» была создана вскоре после включения АЛРОСА в санкционный список США и занимается экспортом российских алмазов. Также введены дополнительные ограничения на импорт медной, никелевой и свинцовой руды, а также руды драгоценных металлов.
Аэропорты:
Шереметьево;
Ульяновск-Восточный;
Платов в Ростове-на-Дону;
аэропорт Минеральных Вод.
Оборонный сектор:
ООО «Конструкторское бюро Авиатехнолаб»;
АО «Пергам Инжиниринг»;
ООО «КБ ЛИС»;
«Русская лаборатория воздушного транспорта»;
ООО «АрморГрупп»;
ООО «Делмот»;
ФГУП «Главный центр специальной связи»;
научно-производственный комплекс «Северная Заря»;
АО «Оборонтест»;
ЗАО «Техносвязь»;
научно-технический центр «Восток»;
АО «КНГ-Машзаводсервис»;
энгельсское приборостроительное объединение «Сигнал»;
«Аэродроммаш»;
генерал-майор Роман Демурчиев.
Экспортные ограничения также введены в отношении 51 организации, которые, по версии европейских властей, способствуют обходу Россией санкций. Среди них есть компании из Китая, Индии, Казахстана, Киргизии, Турции и ОАЭ.
«Теневой флот»:
Под санкции попали более 40 судов, которые в ЕС относят к «теневому флоту». Ограничения также впервые затронут суда, которые, по мнению Брюсселя, помогают работе «теневого флота».
Всего под новые ограничения попали 218 физических и юридических лиц — 48 человек и 170 организаций.
Москва считает антироссийские санкции нелегитимными и неэффективными.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».