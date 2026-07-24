Пентагон внес 33 российских вуза и НИИ в список угроз нацбезопасности США

В мае 2023 года США уже вводили санкции против ряда российских вузов и научно-исследовательских институтов, специализирующихся на добыче полезных ископаемых. Тогда под ограничения попали Санкт-Петербургский горный университет, РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, Российский государственный геологоразведочный университет, а также несколько профильных НИИ. Эти организации были включены в санкционный список SDN, который запрещает американским гражданам и компаниям вести с ними бизнес.