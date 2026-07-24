Пентагон внес 33 российских вуза и НИИ в список угроз нацбезопасности США

Министерство обороны США включило 33 российские научные, образовательные и научно-производственные организации в перечень иностранных учреждений, которые, по мнению американских властей, представляют угрозу интересам национальной безопасности США. Документ опубликован на сайте ведомства.
Всего в него включены 130 организаций из России, Китая и Ирана. Документ означает, что Минобороны США не сможет финансировать фундаментальные исследования, если они проводятся совместно с организациями из этого списка.
Среди российских организаций в документе числятся Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Высшая школа экономики, Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, Московский авиационный институт, Московский физико-технический институт, Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Сколковский институт науки и технологий, Томский политехнический университет и Уральский федеральный университет.
В список также вошли Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева, Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского, МИРЭА, несколько институтов Российской академии наук и научно-производственных организаций.
В мае 2023 года США уже вводили санкции против ряда российских вузов и научно-исследовательских институтов, специализирующихся на добыче полезных ископаемых. Тогда под ограничения попали Санкт-Петербургский горный университет, РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, Российский государственный геологоразведочный университет, а также несколько профильных НИИ. Эти организации были включены в санкционный список SDN, который запрещает американским гражданам и компаниям вести с ними бизнес.
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