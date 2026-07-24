США объявили о завершении волны ночных ударов по Ирану

Как утверждает ведомство, ударам подверглись иранские военные командные центры, склады БПЛА, коммуникационные сети, прибрежные объекты наблюдения и морские силы.
«Международный водный путь остается открытым для транзита, несмотря на недавние нападения со стороны Корпуса стражей исламской революции Ирана. Коммерческие суда продолжают свободно перемещаться по проливу при военной поддержке США», — говорится в публикации.
Американские военные начали наносить удары в 1:45 мск. Взрывы прогремели как минимум в 10 иранских городах. Как сообщило агентство IRNA, при ударе по Бендер-Аббасу на юге Ирана пострадали два человека.
Незадолго до начала атаки американский президент Дональд Трамп сообщил, что рассматривает возможность «более мощного, чем когда‑либо прежде», удара по Исламской Республике.
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