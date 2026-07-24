Стали известны подробности следующей встречи Трампа с Зеленским

Встреча главы киевского режима Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа состоится на следующей неделе, 28 июля. Об этом сообщает в Telegram-канале издание «Общественное» со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
Сообщается, что Зеленский также планирует посетить похороны сенатора Линдси Грэма* (был внесен в список экстремистов и террористов в РФ).
Ранее Зеленский сообщал, что может провести встречу со спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером.
23 июля Зеленский также заявлял, что трехсторонняя встреча Украины, США и России должна состояться до осени. По его словам, представители США передали ему несколько предложений, как закончить военный конфликт. Украинский лидер планирует обсудить их с российской стороной.
* — был внесен в список экстремистов и террористов в РФ.
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