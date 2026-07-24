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«Будем продолжать»: Мамиашвили ответил на новые санкции Евросоюза

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили заявил, что введённые Евросоюзом ограничения не помешают его дальнейшей работе.

«Интересно, какие основания для этого? Ну что делать, будем продолжать [работать]», — сказал Мамиашвили ТАСС.

Спортивный функционер попал под рестрикции в рамках 21-го пакета антироссийских санкций ЕС.

В обновлённый список также вошли министр спорта РФ Михаил Дегтярёв, глава Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович и бывший президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Кстати, на Украине опередили Евросоюз в этом вопросе, ведь ещё в мае Владимир Зеленский ввёл санкции против президента Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаила Мамиашвили. Он поддерживает СВО и осуждает спортсменов, меняющих гражданство ради выступлений на международном уровне.

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