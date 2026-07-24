«Будем продолжать»: Мамиашвили ответил на новые санкции Евросоюза

Кстати, на Украине опередили Евросоюз в этом вопросе, ведь ещё в мае Владимир Зеленский ввёл санкции против президента Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаила Мамиашвили. Он поддерживает СВО и осуждает спортсменов, меняющих гражданство ради выступлений на международном уровне.