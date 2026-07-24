«Будем продолжать»: Мамиашвили ответил на новые санкции Евросоюза

«Интересно, какие основания для этого? Ну что делать, будем продолжать [работать]», — сказал Мамиашвили ТАСС.
Спортивный функционер попал под рестрикции в рамках 21-го пакета антироссийских санкций ЕС.
В обновлённый список также вошли министр спорта РФ Михаил Дегтярёв, глава Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович и бывший президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.
Кстати, на Украине опередили Евросоюз в этом вопросе, ведь ещё в мае Владимир Зеленский ввёл санкции против президента Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаила Мамиашвили. Он поддерживает СВО и осуждает спортсменов, меняющих гражданство ради выступлений на международном уровне.
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