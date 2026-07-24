Конгрессвумен Луна анонсировала визит делегации США в Россию

Делегация американских законодателей планирует приехать в Россию осенью или зимой текущего года. Об этом член палаты представителей США Анна Паулина Луна заявила ТАСС.
По словам конгрессвумен, точные сроки поездки пока не раскрываются по соображениям безопасности.
«Группа [законодателей США] приедет в период осень — зима этого года… В настоящее время мы еще работаем над списком желающих», — сказала Луна.
При этом, по словам конгрессвумен, ожидается участие «достаточного числа» американских законодателей. На переговорах с российскими коллегами конгрессмены намерены обсудить мирное урегулирование, торговлю и восстановление отношений между двумя странами, добавила она.
В марте российская парламентская делегация посетила Вашингтон, где провела встречи с членами конгресса США и представителями американского правительства. Россию представляли вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, первый зампред думского комитета по международным делам Вячеслав Никонов и первый зампред того же комитета Светлана Журова.
По словам Чернышова, стороны обсудили широкий круг вопросов, включая ситуацию на Украине, двусторонние отношения и перспективы их восстановления. Вице-спикер назвал начало диалога «многообещающим» и пригласил американских законодателей посетить Москву. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позднее заявил, что визит российских парламентариев был «очень полезным», отметив, что парламентский диалог между Москвой и Вашингтоном долгое время оставался фактически замороженным, а его возобновление отвечает интересам обеих стран. По словам Никонова, в ходе переговоров также обсуждались вопросы стратегической стабильности.
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