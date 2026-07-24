Конгрессвумен Луна анонсировала визит делегации США в Россию

По словам Чернышова, стороны обсудили широкий круг вопросов, включая ситуацию на Украине, двусторонние отношения и перспективы их восстановления. Вице-спикер назвал начало диалога «многообещающим» и пригласил американских законодателей посетить Москву. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позднее заявил, что визит российских парламентариев был «очень полезным», отметив, что парламентский диалог между Москвой и Вашингтоном долгое время оставался фактически замороженным, а его возобновление отвечает интересам обеих стран. По словам Никонова, в ходе переговоров также обсуждались вопросы стратегической стабильности.