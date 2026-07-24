Аракчи ответил на ультиматум Трампа о конфискации средств Ирана

«Изъятие активов другой страны для оплаты не относящихся к делу будущих претензий создает взрывоопасный прецедент. Те, кто приветствует это или извлекает выгоду из этих средств, должны помнить: как только правительства делают нормой конфискацию, ничьи активы не будут в безопасности», — написал Аракчи в соцсети X.