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Аракчи ответил на ультиматум Трампа о конфискации средств Ирана

Глава иранского МИД Аббас Аракчи жестко отреагировал на заявление Дональда Трампа. Американский президент предложил компенсировать ущерб судам, пострадавшим от ударов Тегерана в Ормузском проливе, за счет замороженных активов Ирана. Аракчи назвал такой шаг опасным прецедентом.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Изъятие активов другой страны для оплаты не относящихся к делу будущих претензий создает взрывоопасный прецедент. Те, кто приветствует это или извлекает выгоду из этих средств, должны помнить: как только правительства делают нормой конфискацию, ничьи активы не будут в безопасности», — написал Аракчи в соцсети X.

Ранее Трамп заявил, что замороженные в США иранские средства пойдут на возмещение убытков от ударов по судам. «До дальнейшего уведомления любой и весь ущерб, причиненный судам, грузам или чему-либо, связанному с ними, будет оплачиваться иранскими денежными средствами, находящимися в распоряжении и под контролем Соединенных Штатов», — написал глава Белого дома в Truth Social.

По словам президента, урон для Тегерана «может быть очень существенным», но он считает такое решение «справедливым и соразмерным».

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