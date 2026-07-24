После долгой паузы: Американские конгрессмены собрались с визитом в Россию

По её словам, точные сроки поездки пока не раскрываются из соображений безопасности. При этом конгрессвумен подчеркнула, что визит находится в стадии подготовки и обязательно состоится.
Луна также сообщила, что окончательный состав делегации ещё формируется. По её словам, сейчас продолжается работа над списком участников, однако ожидается, что в поездке примет участие достаточное количество американских законодателей.
«Группа приедет в период осень — зима этого года. Я не могу назвать конкретные сроки по соображениям безопасности, но поездка, безусловно, планируется. Мы приедем», — заявила она.
Говоря о целях визита, конгрессвумен отметила, что американская сторона рассчитывает обсудить с российскими коллегами вопросы мира, торговли и восстановления двусторонних отношений.
Ранее в Кремле заявили, что не располагают информацией о готовящемся визите директора ФБР Пателя в Россию, отметив, что такие поездки обычно проходят непублично. Песков сообщил, что не может ничего сказать по этой теме.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.