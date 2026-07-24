NYT узнала об отказе Ирана от предложения Трампа о прекращении огня

Конфликт между США и Ираном обострился в феврале этого года. Уже в июне стороны заключили соглашение о прекращении огня, однако перемирие оказалось недолгим и уже спустя несколько недель боевые действия возобновились. С середины июля центральное командование США ежедневно сообщает о новых волнах ударов по территории Ирана, заявляя, что их целью служат военная инфраструктура, объекты Корпуса стражей исламской революции и обеспечение безопасности коммерческого судоходства в Ормузском проливе. Иран, в свою очередь, наносит удары по американским военным объектам на Ближнем Востоке и обвиняет Вашингтон в эскалации конфликта.