NYT узнала об отказе Ирана от предложения Трампа о прекращении огня

По информации газеты, посредническая роль аз-Заиди состоялась после недавнего визита в Белый дом, где он встречался с Трампом. Детали американского предложения не раскрываются. Однако, по словам иранских чиновников, это была единственная инициатива, находившаяся на рассмотрении. Тегеран отказался от нее, поскольку не заинтересован во временном соглашении, которое не решает вопроса о контроле над Ормузским проливом.
Кроме того, в эфире иранского государственного телевидения министр иностранных дел республики Аббас Арагчи ранее заявил, что аз-Заиди передал Тегерану позицию Вашингтона по возможному прекращению огня. По словам главы МИДа, достижению договоренности мешает не отсутствие посредников, а «нелогичный, чрезмерно требовательный и стремящийся к господству» подход США.
Конфликт между США и Ираном обострился в феврале этого года. Уже в июне стороны заключили соглашение о прекращении огня, однако перемирие оказалось недолгим и уже спустя несколько недель боевые действия возобновились. С середины июля центральное командование США ежедневно сообщает о новых волнах ударов по территории Ирана, заявляя, что их целью служат военная инфраструктура, объекты Корпуса стражей исламской революции и обеспечение безопасности коммерческого судоходства в Ормузском проливе. Иран, в свою очередь, наносит удары по американским военным объектам на Ближнем Востоке и обвиняет Вашингтон в эскалации конфликта.
На этом фоне Тегеран неоднократно заявлял о готовности рассматривать дипломатические инициативы. 20 июля представитель иранского МИДа Эсмаил Багаи сообщил, что республика получила через посредников несколько предложений, направленных на снижение напряженности. Однако спустя несколько дней иранское военное командование предупредило, что в случае удара США по ядерным или другим стратегическим объектам страны ответом станут атаки на американские базы, в том числе расположенные на территории союзников Вашингтона.
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