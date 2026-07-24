Сейм Латвии запретил импорт книг, одежды и игрушек из России и Белоруссии

По данным Delfi, запрет не будет распространяться на транзит таких товаров через территорию Латвии в другие страны Евросоюза. Согласно пояснительной записке к законопроекту, в 2025 году импорт книг, газет, видеоигр, спортивных товаров, игрушек, одежды и обуви из России и Белоруссии составил около €12,5 млн — 6,5% всего импорта из этих двух стран и около 0,05% общего товарного импорта Латвии. С 2022 года общий объем импорта из России и Белоруссии сократился на 91% — с более чем €2,1 млрд до €193 млн в 2025 году, пишет издание.