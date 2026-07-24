Сейм Латвии запретил импорт книг, одежды и игрушек из России и Белоруссии

Сейм Латвии в окончательном чтении принял закон, запрещающий импорт ряда товаров российского и белорусского происхождения. Об этом сообщила пресс-служба парламента.
Под запрет подпадут книги, газеты, видеоигры, спортивные товары, игрушки, одежда и обувь. Ограничения будут распространяться как на прямые поставки из России и Белоруссии, так и на импорт через третьи страны, если страной происхождения товаров являются Россия или Белоруссия.
Точный перечень продукции, на которую будет распространяться запрет, утвердит кабинет министров Латвии. Кроме того, правительство ежегодно до 1 марта должно будет оценивать влияние ограничений на общественную безопасность и общественные интересы страны и представлять соответствующий доклад Сейму.
«Это еще один важный шаг на пути к разрыву экономических отношений», — сообщил председатель Комитета по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймондс Бергманис.
Закон вступит в силу на следующий день после официального опубликования. Ограничения будут действовать до 1 июля 2027 года.
По данным Delfi, запрет не будет распространяться на транзит таких товаров через территорию Латвии в другие страны Евросоюза. Согласно пояснительной записке к законопроекту, в 2025 году импорт книг, газет, видеоигр, спортивных товаров, игрушек, одежды и обуви из России и Белоруссии составил около €12,5 млн — 6,5% всего импорта из этих двух стран и около 0,05% общего товарного импорта Латвии. С 2022 года общий объем импорта из России и Белоруссии сократился на 91% — с более чем €2,1 млрд до €193 млн в 2025 году, пишет издание.
В начале июня Национальный совет по электронным СМИ Латвии решил ограничить доступ к российской интернет-платформе Wildberries, а также семи российским интернет-ресурсам, включая «РБК Компании». Под запрет попали сайты книжных онлайн-магазинов LiveLib и «Лабиринт», издательства «АСТ», сайтов спортивных изданий «Чемпионат» и «Советский спорт», а также регионального издания «Волгоград онлайн».
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