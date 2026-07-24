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На одной из крупнейших военных баз США произошло нашествие тараканов

На одной из крупнейших военных баз США пришлось закрыть столовую из-за большого количества тараканов.

На одной из крупнейших военных баз США пришлось закрыть столовую из-за большого количества тараканов. Об этом сообщает телеканал ABC.

Деятельность столовой была приостановлена в связи с публикацией видеоматериалов, снятых на территории базы Форт-Худ в штате Техас. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс среди военнослужащих и ветеранов США, занимающихся мониторингом условий содержания на военных объектах.

Позднее представитель базы и подполковник Джоуи Пейтон сообщил, что работа столовой будет приостановлена, пока не уничтожат всех тараканов. Сколько будут длиться такие мероприятия, не сообщается.

На этой базе находится 1-я кавалерийская дивизия, в которую входят около 34 тысяч военнослужащих. Другие столовые на базе работают, но из-за того, что территория огромная, до них очень неудобно добираться.

Ранее стало известно, что США задействовали более 50 тысяч военнослужащих на Ближнем Востоке.

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