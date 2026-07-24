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Вахитов: Сотрудничество Казани и провинции Хэйлунцзян укрепляется, как чай

По словам представителя МИД России, за годы взаимодействия подписаны соглашения в экономике, торговле и культуре.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудничество Казани и провинции Хэйлунцзян укрепляется, как чай: чем дольше, тем ароматнее. Об этом заявил представитель МИД России Радик Вахитов во время визита в китайский регион, сообщает пресс-служба администрации Хэйлунцзян.

За годы взаимодействия подписаны соглашения в экономике, торговле и культуре. Визит делегации Татарстана в Китай изучил опыт управления и подчеркнул высокий уровень организации государственных услуг.

По словам представителя МИДа страны, Казань планирует расширять обмен управленческими практиками и искать новые направления сотрудничества. Вахитов пригласил китайские компании на форум «РОСТКИ» в столицу Татарстана в 2026 году.

Напомним, с 17 по 19 июня столица Татарстана приняла саммит АСЕАН. Он был приурочен к 35-летию установления отношений между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии.

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