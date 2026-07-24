Три человека пострадали при атаке на склад Wildberries под Петербургом

Три человека пострадали в результате атаки беспилотника на склад Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в «Максе».
«В результате попадания БПЛА произошло возгорание на складах компании Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района. Пострадали три человека, состояние средней тяжести, сейчас им оказывают помощь медики в больнице», — написал глава региона.
Губернатор также сообщил, что еще один беспилотник попал в один из складов птицефабрики «Северная» в поселке Синявино Кировского района, где произошло обрушение конструкций. По его словам, на этом объекте пострадавших нет.
Незадолго до того объединенная компания Wildberries & Russ временно приостановила работу двух логистических комплексов в Петербурге. Речь шла о складах в Шушарах и Уткиной Заводи.
Ранее в ночь на 24 июля губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил об атаке дронов на гражданскую инфраструктуру города. По его словам, удар пришелся по объектам на Московском шоссе. Дрозденко ранее также сообщал, что в небе над Ленобластью за ночь уничтожено 59 беспилотников.
Беспилотную опасность в Ленинградской области объявили около 1:40 мск. Позже об угрозе БПЛА предупредили жителей Петербурга. В аэропорту Пулково ввели ограничения на прием и выпуск рейсов. На момент публикации материала они уже сняты.
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