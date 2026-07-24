В Абхазии восстановили электроснабжение

В Грузии произошел масштабный блэкаут.
Электроснабжение в Абхазии полностью восстановлено, сообщило Министерство энергетики республики.
Накануне вечером ведомство сообщило, что Абхазия осталась без электроснабжения из-за системной аварии на Ингурской ГЭС. По данным «Sputnik Абхазия», сбои зафиксировали в Гагре, Гудауте, Пицунде, Сухуме, Цандрыпше и Ткуарчале.
Тогда же с массовыми отключениями электроэнергии столкнулись жители Грузии: свет пропал в ряде городов, включая Тбилиси и Батуми. Сбои подтвердили в Государственной электросистеме Грузии. Около 1:00 мск ведомство сообщило в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), что электроснабжение восстановлено в большинстве районов столицы.
ИнгурГЭС является единственным объектом, который эксплуатируется Абхазией и Грузией совместно после окончания военного конфликта в 1993 году. ГЭС управляется обеими сторонами, производимое на ней электричество делится между ними.
Плотина ГЭС расположена на подконтрольной грузинским властям территории, пульт управления — в контролируемом Абхазией Гальском районе.
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