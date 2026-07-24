Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Абхазии восстановили электроснабжение

Электроснабжение в Абхазии полностью восстановлено, сообщило Министерство энергетики республики.

Источник: РБК

В Грузии произошел масштабный блэкаут.

Электроснабжение в Абхазии полностью восстановлено, сообщило Министерство энергетики республики.

Накануне вечером ведомство сообщило, что Абхазия осталась без электроснабжения из-за системной аварии на Ингурской ГЭС. По данным «Sputnik Абхазия», сбои зафиксировали в Гагре, Гудауте, Пицунде, Сухуме, Цандрыпше и Ткуарчале.

Тогда же с массовыми отключениями электроэнергии столкнулись жители Грузии: свет пропал в ряде городов, включая Тбилиси и Батуми. Сбои подтвердили в Государственной электросистеме Грузии. Около 1:00 мск ведомство сообщило в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), что электроснабжение восстановлено в большинстве районов столицы.

ИнгурГЭС является единственным объектом, который эксплуатируется Абхазией и Грузией совместно после окончания военного конфликта в 1993 году. ГЭС управляется обеими сторонами, производимое на ней электричество делится между ними.

Плотина ГЭС расположена на подконтрольной грузинским властям территории, пульт управления — в контролируемом Абхазией Гальском районе.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
Абхазия: от древнего царства до независимости — история, факты и современный статус
Абхазия — регион на черноморском побережье Кавказа с богатой историей и сложным политическим статусом. Это частично признанное государство, независимость которого признают только пять стран ООН (Россия, Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру), а также частично признанная Южная Осетия и непризнанное Приднестровье. Вануату и Тувалу — отозвали решение о признании независимости Абхазии. Тем не менее, здесь уже сложилась полноценная государственная система — со своим правительством и политическими институтами. Рассказываем, где находится Абхазия, и как она устроена.
Читать дальше