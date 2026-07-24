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СК завел дело о теракте после атаки ВСУ на гражданские объекты в Ленобласти

В результате атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру в Ленобласти пострадали мирные граждане.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на гражданские объекты в Ленинградской области. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По данным следствия, удары были нанесены беспилотниками в ночь на 24 июля. Одной из целей стал логистический центр во Всеволожском районе.

«В результате атаки пострадали мирные граждане, их количество уточняется», — сказала Петренко.

Дело возбуждено по статье 205 УК РФ о террористическом акте. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и причастных к атаке.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что над регионом уничтожили 50 украинских беспилотников. На территории области действовал режим беспилотной опасности. Оперативные службы продолжили работу, ситуацию держали на контроле региональные власти и военные.

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