Стало известно, когда США может принять новые санкции против РФ

Как отмечает Axios, после смерти сенатора Линдси Грэма законопроект дважды дорабатывался. В частности, предлагаемый размер вторичных пошлин был снижен с 500% до 100%, а полномочия президента США Дональда Трампа по их введению ограничили — меры смогут распространяться не более чем на пять стран. При этом часть демократов выступает против расширения президентских полномочий в вопросах применения новых торговых ограничений.