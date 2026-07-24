Стало известно, когда США может принять новые санкции против РФ

Сенат США может уже на следующей неделе рассмотреть законопроект о введении новых санкций против России. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения документа.
По информации издания, представители Демократической партии сообщили республиканцам о готовности поддержать инициативу. Член комитета Сената по международным отношениям Жанна Шахин заявила, что рассчитывает на скорое продвижение законопроекта, подчеркнув важность оперативного принятия решения.
Как отмечает Axios, после смерти сенатора Линдси Грэма законопроект дважды дорабатывался. В частности, предлагаемый размер вторичных пошлин был снижен с 500% до 100%, а полномочия президента США Дональда Трампа по их введению ограничили — меры смогут распространяться не более чем на пять стран. При этом часть демократов выступает против расширения президентских полномочий в вопросах применения новых торговых ограничений.
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