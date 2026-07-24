В Самаре восстановили движение общественного транспорта

В Самаре возобновил движение наземный общественный транспорт после отмены ракетной опасности, сообщил мэр Сергей Носков в «Максе».
«Отбой ракетной опасности в Самаре. Движение общественного транспорта возобновлено», — написал глава города в 6:54 мск. В 5:31 мск он сообщил, что движение наземного общественного транспорта приостановлено.
В Самарской области режим ракетной опасности объявили в 5:14 мск. Об отмене тревоги губернатор Вячеслав Федорищев написал в 6:52 мск.
В регионе также объявлен план «Ковер». Аэропорт Самары приостановил полеты, сообщила Росавиация.
В предыдущий раз на фоне ракетной опасности движение наземного общественного транспорта в Самаре останавливали 17 июля.
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