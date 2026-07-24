Ким рассказала о ночной атаке на логистические комплексы Wildberries

Ночью произошла атака на логистические комплексы Wildberries в Шушарах, Уткиной Заводи (Санкт-Петербург и область) и в Симферополе, удалось сохранить часть товаров и площадей, сообщила гендиректор Wildberries Татьяна Ким.
«Благодарю наших сотрудников, наших героев — на всех складах была проведена оперативная эвакуация. Мы уделяем большое внимание безопасности, что дает свои результаты — по предварительным данным, пострадавших нет. Совместно с профильными службами ведем работы по устранению последствий», — написала она.
Ким заверила, что компания занимается перераспределением товаров по складам для их более удобной оборачиваемости и экономической устойчивости партнеров.
Ночью об атаке на объект Wildberries в Ленинградской области сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. «В результате попадания БПЛА произошло возгорание на складах компании “Вайлдберриз” в деревне Новосаратовка Всеволожского района. Пострадало три человека, состояние средней тяжести, сейчас им оказывают помощь медики в больнице», — написал он.
Кроме того в результате попадания дрона обрушились конструкции одного из складов птицефабрики «Северная» в поселке Синявино Кировского района, пострадавших не было.
Всего с начала суток над Ленинградской областью сбили 59 украинских беспилотников, сообщил Дрозденко. На фоне угрозы атаки БПЛА, объявленной около 1:40 мск, приостанавливал полеты петербургский аэропорт Пулково.
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