«Они нам в спину стреляют»: Бойцы ВСУ не стали хоронить убитых «азовцев*»

Она утверждает, что те не стали забирать тела погибших даже после просьб местных жителей. Собеседница агентства также заявила, что подобные расправы над отступавшими и отказывавшимися воевать происходили в районе Родинского с 2014 года. Город перешёл под контроль российских войск в декабре 2025-го.