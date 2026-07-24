РФ атаковала порты Одессы, Измаила и Николаева: взорвано судно с военным грузом

Кроме того, Минобороны заявило о поражении плавучего дока, который использовался для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов. В порту Николаева, как сообщили в ведомстве, удар пришёлся по сухогрузу в момент разгрузки доставленных военных грузов. Другие подробности операции не приводятся.