Axios узнал о планах сената США проголосовать по санкциям против России

Сенат США уже на следующей неделе может провести голосование по законопроекту о новых санкциях против России, одним из авторов которого был умерший сенатор Линдси Грэм, сообщает Axios со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По данным Axios, конгрессмены-демократы дали понять республиканцам, что готовы вынести законопроект на голосование до конца июля. Для этого лидерам обеих партий в сенате республиканцу Джону Тьюну и демократу Чаку Шумеру осталось согласовать сроки его рассмотрения.
Если законопроект примут, это станет редким случаем двухпартийного сотрудничества, поскольку сенат большую часть года был вовлечен в борьбу между демократами и республиканцами.
Документ также дополнили положениями в отношении Ирана по требованию президента США Дональда Трампа.
Законопроект поддержали более 60 сенаторов. После смерти сенатора Грэма его текст дважды изменили. В частности, снизили максимальный размер вторичных пошлин со 500 до 100% и ограничили их применение, а затем сузили поле действия законопроекта, позволив президенту вводить пошлины не более чем в пяти странах.
Лидер республиканского большинства в сенате Джон Тьюн заявил, что руководство палаты обсуждает с демократами и республиканцами возможность ускорить рассмотрение законопроекта, чтобы вынести на голосование до начала августовского перерыва в работе конгресса, передает The Hill.
Законопроект о новых санкциях против России разработали сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь. В обновленной версии, представленной в середине июля, предлагается ввести ограничения против так называемого российского теневого флота, крупных банков, СПГ-проектов и иностранных компаний, которые, по мнению авторов инициативы, поддерживают российский оборонно-промышленный комплекс. Кроме того, документ предусматривает возможность введения пошлин до 100% в отношении крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также стран, которые, по мнению Вашингтона, помогают обходить санкции.
После смерти Грэма 11 июля Трамп заявил, что поддерживает законопроект, а Белый дом сообщил о готовности содействовать принятию документа.
Москва считает западные санкции незаконными.
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