Axios узнал о планах сената США проголосовать по санкциям против России

Законопроект о новых санкциях против России разработали сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь. В обновленной версии, представленной в середине июля, предлагается ввести ограничения против так называемого российского теневого флота, крупных банков, СПГ-проектов и иностранных компаний, которые, по мнению авторов инициативы, поддерживают российский оборонно-промышленный комплекс. Кроме того, документ предусматривает возможность введения пошлин до 100% в отношении крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также стран, которые, по мнению Вашингтона, помогают обходить санкции.