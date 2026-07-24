Трамп отобрал телефоны у всего Белого дома: утекли важные данные

Напомним, после саммита НАТО Трамп отказался возвращаться в США на подаренном Катаром Boeing 747−8 и вылетел на старом президентском борту. В Белом доме объяснили замену мерами предосторожности и рекомендациями Секретной службы. При этом в американских СМИ обсуждалась версия, что новый самолет уступает прежнему по уровню защиты.