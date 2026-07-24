Трамп отобрал телефоны у всего Белого дома: утекли важные данные

Сотрудников Белого дома заставили сдать телефоны из-за расследования утечки данных о новом самолете президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.
Американский лидер остался недоволен появлением в СМИ информации о причинах замены борта, на котором он 8 июля покинул саммит НАТО. Трамп посчитал публикацию характеристик президентского самолета серьезной угрозой безопасности. Глава Белого дома потребовал регулярно докладывать ему о ходе расследования. Другие подробности проверки пока не приводятся.
Ранее несколько журналистов The New York Times получили судебные повестки после публикации материала о возможных недостатках систем безопасности нового самолета Трампа. В газете назвали это попыткой давления на СМИ.
Напомним, после саммита НАТО Трамп отказался возвращаться в США на подаренном Катаром Boeing 747−8 и вылетел на старом президентском борту. В Белом доме объяснили замену мерами предосторожности и рекомендациями Секретной службы. При этом в американских СМИ обсуждалась версия, что новый самолет уступает прежнему по уровню защиты.