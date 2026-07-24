WSJ объяснила, зачем хуситы открыли новый фронт в войне США и Ирана

В американо-иранской войне открылся новый фронт из-за угроз судоходству в Красном море со стороны хуситской группировки в Йемене, что усиливает давление на глобальную экономику, пишет The Wall Street Journal (WSJ).
По мнению ближневосточных аналитиков, опрошенных газетой, хуситы вмешались в конфликт по нескольким причинам. Прежде всего у них появилось ощущение, что справятся с давлением со стороны Саудовской Аравии. Кроме того, Ирану понадобилась помощь в связи с новыми мощными ударами США.
«Для остановки коммерческого судоходства не нужны ни ракеты, ни беспилотники. Если судоходные компании не захотят проходить, фактически возникнет блокада», — рассказал бывший посол США в Саудовской Аравии во время администрации Байдена Майкл Ратни.
Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что Иран понесет ответственность за возможные новые атаки хуситов. «Хуситы — марионетки и/или ставленниками Ирана, и к Ирану и, конечно же, к самим хуситам, которыми я очень разочарован, будет применено серьезное военное наказание», — написал он в Truth Social.
Заявление последовало после того, как группировка сообщила об обстреле двух саудовских танкеров в Красном море, что привело к росту цен на нефть. Суда, по заявлению представителя группировки, были атакованы с использованием баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников. Целями стали суда Encela и Laylia, которые, утверждают хуситы, нарушили введенную ими военно-морскую блокаду саудовского судоходства.
Неназванный американский чиновник сообщил WSJ, что в Красном море находится эсминец USS Gonzalez, однако признаков подготовки США к прямому участию в боях с хуситами или к защите саудовских судов нет.
20 июля хуситы объявили о начале морской блокады Саудовской Аравии. Представитель движения Яхья Сари назвал это решение ответом на действия Эр-Рияда против Йемена.
«Вооруженные силы Йемена объявляют морскую блокаду преступному саудовскому врагу, исходя из принципа “око за око”, — заявил он, пояснив, что блокада была введена из-за многолетней “осады” страны, в ходе которой, как утверждает движение, были ограничены поставки через порты и аэропорты.
Объявлению блокады предшествовал ракетный удар, нанесенный хуситами по международному аэропорту в городе Абха в Саудовской Аравии после обвинений королевства в атаке на контролируемую группировкой авиагавань Саны. Эта атака нарушила действовавшее с 2022 года перемирие между сторонами.
По данным Associated Press, действия хуситов могут усилить давление на Саудовскую Аравию, которая использует нефтепровод «Восток — Запад» для вывоза нефти через побережье Красного моря на фоне ситуации вокруг Ормузского пролива.
После закрытия Ормузского пролива у Саудовской Аравии есть возможность частично обходить блокаду, переправляя нефть в порт Янбу в Красном море. Этот обходной путь пролегает мимо береговой линии, контролируемой хуситами, и ведет к еще одному узкому месту в Баб-эль-Мандебском проливе, соединяющем Красное море с Аденским заливом, поясняла WSJ.
Баб-эль-Мандебский пролив — стратегически важный морской путь между юго-западной оконечностью Аравийского полуострова (Йемен) и северо-восточной частью Африки (Джибути и Эритрея). Соединяет Красное море с Аденским заливом Аравийского моря. Через него проходят около 12% всей морской торговли нефтью и 8% мирового сжиженного природного газа (СПГ).
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