WSJ объяснила, зачем хуситы открыли новый фронт в войне США и Ирана

Заявление последовало после того, как группировка сообщила об обстреле двух саудовских танкеров в Красном море, что привело к росту цен на нефть. Суда, по заявлению представителя группировки, были атакованы с использованием баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников. Целями стали суда Encela и Laylia, которые, утверждают хуситы, нарушили введенную ими военно-морскую блокаду саудовского судоходства.