В Москве женщину задержали за попытку подрыва машины по заданию Киева

В Москве задержана и арестована женщина по подозрению в попытке подорвать автомобиль сотрудника органов безопасности по заданию украинской разведки, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Женщина 1996 года рождения по заданию куратора изъяла взрывное устройство из тайника на окраине города Самары и убыла в Московский регион для совершения теракта в отношении одного из сотрудников органов безопасности, сообщает ФСБ.
«В момент закладки СВУ под автомобиль последнего женщина задержана сотрудниками ФСБ России», — сказано в сообщении.
По сведениям спецслужбы, женщина установила контакт с украинским куратором через мессенджеры и сообщила о готовности участия в террористической деятельности в обмен на помощь в выезде на постоянное место жительства в одну из стран ЕС.
«Я связалась с куратором с Украины. Я согласилась ему помогать, после чего он мне пообещал и моим детям постоянное место жительство в одной из стран Европы. Я поехала через Турцию в Молдову, транзитом на Украину. Мне там провели инструктаж, после чего я вернулась в Россию, забрала тайник в Самаре, где лежало взрывное устройство. После чего я поехала в Москву. Там надо было заложить под автомобиль сотрудника органа безопасности взрывчатку», — рассказала задержанная.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 205 (покушение на теракт) и ч. 3 ст. 222.1 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК России.
Ранее, 21 июля, сотрудники ФСБ ликвидировали при задержании жителя Тюмени, готовившего теракт на одном из промышленных предприятий Уральского федерального округа по заданию украинских спецслужб.
По версии следствия, 60-летний уроженец Украинской ССР связался с представителем украинских спецслужб и изучил охрану предприятия и график движения составов на ж/д путях, после чего изготовил СВУ.
«При задержании с поличным он открыл стрельбу из автоматического оружия по сотрудникам спецподразделений ФСБ России и в результате был нейтрализован ответным огнем», — сообщили в ФСБ.
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