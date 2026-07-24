В Москве женщину задержали за попытку подрыва машины по заданию Киева

«Я связалась с куратором с Украины. Я согласилась ему помогать, после чего он мне пообещал и моим детям постоянное место жительство в одной из стран Европы. Я поехала через Турцию в Молдову, транзитом на Украину. Мне там провели инструктаж, после чего я вернулась в Россию, забрала тайник в Самаре, где лежало взрывное устройство. После чего я поехала в Москву. Там надо было заложить под автомобиль сотрудника органа безопасности взрывчатку», — рассказала задержанная.