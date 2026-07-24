ВС РФ поразили сухогруз с военным грузом для ВСУ в порту Николаева

В ночь на пятницу, 24 июля, Вооруженные силы России (ВС РФ) продолжили наносить групповые удары по объектам инфраструктуры и плавсредствам, задействованным в интересах противника. Как сообщили в Минобороны РФ, целями атак стали в том числе суда, обеспечивающие военные поставки.