В ночь на пятницу, 24 июля, Вооруженные силы России (ВС РФ) продолжили наносить групповые удары по объектам инфраструктуры и плавсредствам, задействованным в интересах противника. Как сообщили в Минобороны РФ, целями атак стали в том числе суда, обеспечивающие военные поставки.
Удары наносились высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками. В военном ведомстве уточнили, что в порту «Николаев» (государственное предприятие «Николаевский морской торговый порт») в момент разгрузки был поражен сухогруз, доставивший грузы военного назначения.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил остановку судоходства в украинских портах. По его словам, с 22 июля ни одно судно не смогло зайти в порты страны.
Также стало известно, что аграрный сектор Украины переживает острый кризис реализации продукции. Блокировка морских торговых путей в портах Большой Одессы спровоцировала резкое падение закупочных цен на зерновые культуры внутри страны.
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