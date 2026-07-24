Спикер краевого парламента побывал в Енисейске и Лесосибирске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На этой неделе председатель Законодательного Собрания Алексей Додатко работал в территориях края. Спикер оценил ход реализации социальных проектов и встретился с жителями Енисейска и Лесосибирска.
Так, в Енисейске Алексей Додатки осмотрел реконструкцию детской музыкальной школы. В здании продолжаются работы по обновлению фасада, замене окон и дверей, ремонту инженерных систем и пожарной сигнализации. На реализацию проекта из краевого бюджета выделено 142 млн рублей. Открыть обновленную школу планируется в следующем году.
Во время приема граждан жители подняли вопросы поддержки семей участников СВО, расселения аварийного жилья, качества работы коммунальных служб и нехватки автомобилей скорой медицинской помощи.
Также Алексей Додатко принял участие в совещании с руководителями территориальных подразделений администрации Енисейского муниципального округа и вместе с первым заместителем губернатора Сергеем Пономаренко встретился с жителями города. Одной из главных тем обсуждения с горожанами стали экологическая ситуация, обращение с отходами и планы по строительству экотехнопарка. Участие в обсуждении также принял министр экологии региона Владимир Часовитин.
В Лесосибирске председатель Законодательного Собрания проверил результаты капитального ремонта спортивной школы № 1, где занимаются более 700 детей. В школе работают секции легкой атлетики, волейбола, футбола и спортивного ориентирования.
В 2025 году здесь завершился основной этап капремонта, однако подрядчику предстоит устранить выявленные недостатки по гарантии. Алексей Додатко поручил муниципальным властям обеспечить постоянный контроль за качеством восстановительных работ.
Кроме того, спикер оценил благоустройство набережной Енисея, которое ведется в рамках программы развития опорных городов. На территории в два километра уже появились прогулочные аллеи, спортивные и детские площадки, продолжается строительство летней сцены. За два года на реализацию проекта направлено 170 млн рублей из краевого бюджета.
Горожане в беседе с Алексеем Додатко признались, что эта территория стала для них самой притягательной для прогулок и по праву считается главной достопримечательностью города.
По итогам поездки Алексей Додатко отметил: "Город сложился как центр енисейской агломерации со своей инфраструктурой, возможностями и перспективами развития. Поэтому здесь вместе с главой округа Евгением Петренко и коллегами из депутатского корпуса посмотрели, что уже получилось, а что ещё предстоит сделать.
Есть планы по продолжению благоустройства, в том числе набережной. По развитию спортивных объектов. Но задачи стоят ещё более серьёзные. Объединение территорий позволило более рационально и разумно выстраивать приоритеты и формировать источники развития. К тому же Лесосибирск вошёл в структуру опорных городов края и страны. Поэтому город остаётся одним из ключевых социальных, производственных и экономических центров нашего края.
Именно так мы вместе с муниципальными коллегами разрабатываем решения, которые будут заложены и в бюджет края, и в отраслевые законы.
Сегодня встречался с молодыми медиками. Ребята интересуются, что будет с жильём, как будет обеспечено их будущее место работы и как будет решаться вопрос повышения квалификации. Такие разговоры очень полезны, чтобы выйти на уровень общекраевых решений. Нужно понимать, что происходит на земле и как это видится с точки зрения приоритетов и того, что нужно сделать в первую очередь".