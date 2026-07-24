Спикер краевого парламента побывал в Енисейске и Лесосибирске

Сегодня встречался с молодыми медиками. Ребята интересуются, что будет с жильём, как будет обеспечено их будущее место работы и как будет решаться вопрос повышения квалификации. Такие разговоры очень полезны, чтобы выйти на уровень общекраевых решений. Нужно понимать, что происходит на земле и как это видится с точки зрения приоритетов и того, что нужно сделать в первую очередь".