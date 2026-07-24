СМИ: Семь стран Восточной Европы жалуются на обвала турпотока

Журналисты связывают сложившуюся ситуацию с предупреждениями западных правительств о потенциальной угрозе со стороны России. Однако, как отмечается, в самом тексте письма Москва не фигурирует.
Авторы обращения прямо указывают на масштаб проблемы: в восточных приграничных зонах перечисленных стран зафиксировано резкое сокращение числа туристов.
«Малые и средние предприятия (МСП) сталкиваются с падением доверия инвесторов, повышенной операционной неопределенностью и ограниченным доступом к финансированию в период, когда сезонные доходы критически важны для их круглогодичной жизнеспособности», — говорится в письме.
Напомним, в 2022 году сразу несколько стран Шенгенского соглашения перекрыли каналы для туристических поездок россиян. Речь идет как о приостановке выдачи туристических виз. Список государств, которые перестали оформлять туристические визы для заявителей из России, включает Бельгию, Данию, Исландию, Латвию, Литву, Нидерланды, Норвегию, Польшу, Словакию, Финляндию, Чехию и Эстонию.