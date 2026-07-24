Вучич назвал стратегической целью вступление Сербии в Евросоюз

Президент Сербии назвал вступление в Евросоюз стратегической целью страны. По словам Александара Вучича, именно поэтому «мы должны тесно сотрудничать со всеми странами-кандидатами» в ЕС, в том числе с Украиной. Вучич признался, что ждет визита Владимира Зеленского в Белград. Кроме того, он заявил, что «ключевое и единственное условие» для вступления в Евросоюз — введение антироссийских санкций. Однако сербский лидер намерен сохранить «дружеские» отношения с Москвой. Подробности — в материале «Газеты.Ru».