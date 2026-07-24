Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посла Малайзии вызвали в Госдеп из-за отказа признавать Израиль

Посла Малайзии в США Шахрула Икрама Яакоба пригласили в Госдепартамент. Причиной стала позиция Куала-Лумпура, который отказывается признавать Израиль и запрещает въезд его гражданам. Об этом сообщил глава МИД Малайзии Мохамад Хасан, передает Reuters.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Это всегда было политикой Малайзии. Мы не признаем государство Израиль или сионистский режим. Такова наша давняя позиция», — объяснил дипломат агентству.

Министр также рассказал о недавнем инциденте. В Малайзию приехал человек с двойным гражданством — США и Израиля. Он воспользовался американским паспортом. Когда власти выяснили, что у него есть и израильское гражданство, ему предложили покинуть страну.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп потерял доверие к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. Причиной стало начало военной операции против Ирана. Об этом сообщила The Wall Street Journal.

По данным издания, американский лидер дал понять своим помощникам, что больше не намерен встречаться или даже разговаривать с израильским политиком. Трамп неоднократно повторял эту позицию в разговорах с приближенными.

Узнать больше по теме
Израиль: главный союзник США на Ближнем Востоке в состоянии постоянной напряженности
Израиль — одна из самых обсуждаемых стран мира. Небольшое по площади государство на Ближнем Востоке играет непропорционально большую роль в международной политике, безопасности и технологиях. В материале — главное об одном из важнейших союзников США.
Читать дальше