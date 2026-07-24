Посла Малайзии вызвали в Госдеп из-за отказа признавать Израиль

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп потерял доверие к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. Причиной стало начало военной операции против Ирана. Об этом сообщила The Wall Street Journal.
По данным издания, американский лидер дал понять своим помощникам, что больше не намерен встречаться или даже разговаривать с израильским политиком. Трамп неоднократно повторял эту позицию в разговорах с приближенными.
Узнать больше по теме
Израиль: главный союзник США на Ближнем Востоке в состоянии постоянной напряженности
Израиль — одна из самых обсуждаемых стран мира. Небольшое по площади государство на Ближнем Востоке играет непропорционально большую роль в международной политике, безопасности и технологиях. В материале — главное об одном из важнейших союзников США.Читать дальше