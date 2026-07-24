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В штабе общественной поддержки «Единой России» прошел открытый шахматный турнир в рамках Всероссийского марафона «Сила России»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сторонники «Единой России» в Красноярском крае совместно с федерациями и школами шахмат на базе клуба Сергея Карякина провели открытый шахматный турнир в рамках Всероссийского спортивного марафона «Сила России». Главная цель соревнований — популяризация интеллектуального спорта, привлечение детей и взрослых к регулярным занятиям шахматами, а также развитие шахматного движения в регионах.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сторонники «Единой России» в Красноярском крае совместно с федерациями и школами шахмат на базе клуба Сергея Карякина провели открытый шахматный турнир в рамках Всероссийского спортивного марафона «Сила России». Главная цель соревнований — популяризация интеллектуального спорта, привлечение детей и взрослых к регулярным занятиям шахматами, а также развитие шахматного движения в регионах.

Участниками мероприятия стали дети и взрослые любители игры. Турнир торжественно открыли с видеообращения чемпиона мира по шахматам в формате рапид, гроссмейстера, сенатора РФ Сергея Карякина, который приветствии пожелал всем присутствующим хорошей игры.

Соревнования проводились по швейцарской системе с контролем времени по три минуты и добавлением двух секунд на каждый ход до конца партии каждому партнеру. Победителя и призеров определили по наибольшему числу набранных очков. По итогам турнира среди игроков до 18 лет призовые места распределились следующим образом: победителем стал Дмитрий Лебедев, второе место занял Ярослав Круглов, третье — Марат Мухамадеев. Среди взрослых игроков победу одержал Александр Лебедев, второе место занял Николай Каверин, третье — Максим Румынин.

Федеральный этап пройдет в онлайн-формате. Суперфинал открытого шахматного турнира пройдет в очном формате 6 сентября на территории музея-заповедника «Архангельское» в Московской области.

«Прежде всего, шахматы улучшают вербальные способности, концентрацию и креативность. Игра положительно влияет на память. Уважаемые жители нашего города, если вы хотите присоединиться к интеллектуальному феномену, то вам в шахматный клуб Сергея Карякина!», — отметила председатель регионального Совета сторонников, член Общественной палаты РФ Наталья Грушевская.

Следить за событиями шахматной школы можно на страницах штаба общественной поддержки в социальных сетях.

Напомним, «Единая Россия» открыла первый «Шахматный клуб Сергея Карякина» в штабе общественной поддержки в Красноярском крае в 2025 году. Шахматные клубы и школы открываются во всех регионах страны на площадках штабов общественной поддержки и региональных общественных приёмных. Отметим, поддержка спорта — важное направление народной программы «Единой России».

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