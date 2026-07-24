На Енисейском тракте под Красноярском начался капитальный ремонт моста

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Стартовал капитальный ремонт моста через ручей на 15-м километре трассы Красноярск — Енисейск. Работы выполняют по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», завершить их планируют в следующем году.
Сооружение протяженностью 32,6 метра находилось в неудовлетворительном состоянии. По итогам обследования специалисты выявили деформацию пролетного строения, трещины и сколы в опорах и плите моста, а также разрушение бетона до арматуры. Кроме того, из-за отсутствия необходимых уклонов на проезжей части скапливалась вода.
В рамках капитального ремонта подрядчик полностью заменит опоры, балки пролетного строения, деформационные швы и фундамент, который выполнят на свайном основании. Также на объекте уложат новое асфальтобетонное покрытие, установят барьерное и перильное ограждения, обустроят систему водоотведения, лестничный сход, нанесут гидроизоляцию и защитное покрытие.
Сейчас специалисты уже демонтировали пролетное строение и продолжают разборку старых опор и свай. Следующим этапом станет подготовка площадки и устройство нового фундамента.
В правительстве региона сообщают, что Енисейский тракт считается одной из ключевых транспортных артерий Красноярского края. Магистраль протяженностью более 320 километров соединяет Красноярск с центральными и северными районами региона, а также с Енисейском и обеспечивает транспортную связь краевой агломерации.
Всего в 2026 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Красноярском крае планируют привести в порядок 59 объектов региональной дорожной сети, восстановить 168 километров дорог и ввести в эксплуатацию 10 мостов.