На Енисейском тракте под Красноярском начался капитальный ремонт моста

Сооружение протяженностью 32,6 метра находилось в неудовлетворительном состоянии. По итогам обследования специалисты выявили деформацию пролетного строения, трещины и сколы в опорах и плите моста, а также разрушение бетона до арматуры. Кроме того, из-за отсутствия необходимых уклонов на проезжей части скапливалась вода.