Маск назвал условия завершения конфликта между Украиной и РФ

«Я уже давно выступаю за мир. Несколько лет назад я написал, что действительно необходимо пойти на определенные уступки России. Это не значит, что я за Россию, я просто был прагматичен, иначе люди будут годами гибнуть, ничего не добиваясь. И именно это и произошло», — пояснил предприниматель в беседе с Зэнни Минтон Беддоуз, главным редактором The Economist.