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Маск назвал условия завершения конфликта между Украиной и РФ

Илон Маск считает, что завершить конфликт между Россией и Украиной получится только после того, как Москве пойдут на уступки. Такое заявление бизнесмен сделал в разговоре с The Economist.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Миллиардер отметил, что в настоящее время многие «выдают желаемое за действительное», говорят, что Россия должна полностью уйти и так далее. Он подчеркнул, что такие требования не связаны с реальностью. По его словам, пора проявлять прагматизм и постараться сделать так, чтобы боевые действия не затянулись еще на три года.

«Я уже давно выступаю за мир. Несколько лет назад я написал, что действительно необходимо пойти на определенные уступки России. Это не значит, что я за Россию, я просто был прагматичен, иначе люди будут годами гибнуть, ничего не добиваясь. И именно это и произошло», — пояснил предприниматель в беседе с Зэнни Минтон Беддоуз, главным редактором The Economist.

Илон Маск признался, что его сильно раздражают «напыщенные дипломаты, которые вкушают ужины из семи блюд в роскошных местах, пока люди гибнут на передовой, и которые разглагольствуют о том, что Россия должна уйти, но сами в Россию ехать не собираются». Он добавил, что надеется на заключение мирного соглашения в ближайшее время.

Илон Маск часто делает политические заявления. Ранее он назвал Марин Ле Пен последней надеждой Франции перед выборами 2027 года. Такое заявление американский предприниматель разместил в соцсети X.

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