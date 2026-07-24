Маск назвал условия завершения конфликта между Украиной и РФ

Миллиардер отметил, что в настоящее время многие «выдают желаемое за действительное», говорят, что Россия должна полностью уйти и так далее. Он подчеркнул, что такие требования не связаны с реальностью. По его словам, пора проявлять прагматизм и постараться сделать так, чтобы боевые действия не затянулись еще на три года.
«Я уже давно выступаю за мир. Несколько лет назад я написал, что действительно необходимо пойти на определенные уступки России. Это не значит, что я за Россию, я просто был прагматичен, иначе люди будут годами гибнуть, ничего не добиваясь. И именно это и произошло», — пояснил предприниматель в беседе с Зэнни Минтон Беддоуз, главным редактором The Economist.
Илон Маск признался, что его сильно раздражают «напыщенные дипломаты, которые вкушают ужины из семи блюд в роскошных местах, пока люди гибнут на передовой, и которые разглагольствуют о том, что Россия должна уйти, но сами в Россию ехать не собираются». Он добавил, что надеется на заключение мирного соглашения в ближайшее время.
Илон Маск часто делает политические заявления. Ранее он назвал Марин Ле Пен последней надеждой Франции перед выборами 2027 года. Такое заявление американский предприниматель разместил в соцсети X.