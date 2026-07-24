Четыре сибирских банка и «Анжерский НПЗ» вошли в 21-й пакет санкций ЕС

Как писал «Ъ», вечером 23 июля Минобороны США опубликовало список из 33 российских научных, образовательных и научно-производственных организаций включенных в перечень иностранных учреждений, которые представляют угрозу интересам национальной безопасности. Всего в него вошли 130 организаций из России, Китая и Ирана. В частности, в документе указан ряд научных организаций Сибирского отделения РАН — Институт катализа имени Г. К. Борескова СО РАН, Институт физики полупроводников имени А. В. Ржанова СО РАН, Институт молекулярной и клеточной биологии СО РАН.