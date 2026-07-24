Лукашенко проведет совещание по сотрудничеству со странами Африки и Азии

Одной из главных тем будет вопрос о том, что тормозит выполнение договоренностей и какой импульс необходимо придать.
«Главные договоренности на внешнем векторе — на личном контроле президента», — подчеркивается в сообщении.
География обсуждаемых стран широкая: Китай, государства Африки, Ближний Восток, Азия.
В конце июня — начале июля президент Беларуси Александр Лукашенко совершил серию зарубежных визитов, которые начались с поездки в Россию. Там прошла встреча в формате тет-а-тет с президентом России Владимиром Путиным в резиденции на Валдае. Затем был визит в Китай, где состоялась встреча с председателем КНР Си Цзиньпином.
После этого глава белорусского государства посетил Индонезию и Мьянму. Вскоре после возвращения в Беларусь он также провел переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, приехавшим с официальным визитом.