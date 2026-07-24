Лавров предложил выяснить, кто провалил договоренности Анкориджа

«Насчет того, что анкориджские договоренности провалились, надо, наверное, понять, кто конкретно провалился», — заявил Лавров журналистам 24 июля.
Министр напомнил, что президент РФ Владимир Путин прибыл на саммит в Анкоридж, имея при себе предложения от США, которые одобрил американский лидер Дональд Трамп. Российская сторона с этими предложениями согласилась.
«Если есть предложение, есть согласие, то, наверное, согласованные результаты в Анкоридже были? Были. Президент Трамп, я не выдам большой тайны, не раз говорил, что это наше предложение, частично компромиссно. Мы это приняли, что это компромиссное предложение, и любая договоренность, наверное, должна содержать неизбежный элемент компромисса», — пояснил Лавров.
Он также добавил, что Трамп утверждал, будто Владимир Зеленский выполнит то, что ему предложили. «Ну, вот не получилось сделать», — резюмировал российский министр.
Напомним, разрешение украинского кризиса стало одной из тем переговоров Сергея Лаврова и Марко Рубио 23 июля в Маниле «на полях» министерских мероприятий по линии АСЕАН. Глава российского МИД напомнил, что Москва готова к переговорам на тех основаниях, которые Вашингтон предлагал на встрече в Анкоридже в августе 2025 года.
Контекст
Главное о переговорах Лаврова и Рубио на Филиппинах
23 июля 2026 года госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров встретились на полях мероприятий АСЕАН в Маниле. После переговоров Рубио заявил, что США по-прежнему готовы содействовать урегулированию конфликта, однако прежние предложения не дали результата, поэтому сторонам потребуется искать новые подходы. Содержание возможных американских инициатив он не раскрыл.
Российский МИД сообщил, что Лавров подтвердил готовность Москвы к политико-дипломатическому урегулированию и приверженность предложениям, обсуждавшимся президентами России и США в Анкоридже в августе 2025 года. При этом Москва и Вашингтон по-разному описывают результаты той встречи: российская сторона говорит о согласованных подходах, тогда как Рубио ранее подчеркивал, что официального соглашения достигнуто не было.
Что известно о предложениях, обсуждавшихся в Анкоридже
Полный текст предложений, обсуждавшихся Дональдом Трампом и Владимиром Путиным в августе 2025 года, официально не публиковался. Российская сторона утверждает, что они стали основой для возможного урегулирования. Представители США заявляли, что речь шла о предложениях, а не о заключенном соглашении.
Как менялась политика США по Украине при разных президентах?
При Бараке Обаме США после событий 2014 года ввели санкции против России, отказались признавать вхождение Крыма в состав России и оказывали Украине экономическую и ограниченную оборонную помощь.
При Джо Байдене после февраля 2022 года Вашингтон значительно увеличил военную, финансовую и разведывательную поддержку Украины и сформировал международную коалицию ее союзников. К концу президентства Байдена американская военная помощь Украине превысила $65 млрд.
Администрация Дональда Трампа сделала основной акцент на прекращении боевых действий и переговорах с Москвой и Киевом. Одновременно Вашингтон стал требовать от европейских стран большей ответственности за поддержку Украины. Также в администрации Трампа допускают, что первоначальные цели Киева, включая возвращение всех территорий и вступление в НАТО, могут не стать частью будущего соглашения.
Что известно о соглашении США и Саудовской Аравии в атомной сфере?
22 июля 2026 года США и Саудовская Аравия подписали рассчитанное на 30 лет соглашение о сотрудничестве в мирной атомной энергетике. Оно позволяет использовать американские технологии при создании саудовской ядерной инфраструктуры и допускает возможность обогащения урана на территории королевства при выполнении предусмотренных условий.
Администрация США заявляет, что соглашение содержит гарантии нераспространения. Критики обращают внимание на то, что документ не требует от Эр-Рияда отказаться от обогащения урана и не предусматривает присоединения к Дополнительному протоколу МАГАТЭ, который расширяет возможности международных инспекторов. Соглашение передано на рассмотрение Конгресса США.