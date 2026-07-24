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Касым-Жомарт Токаев поздравил Шавката Мирзиёева с днем рождения

АСТАНА, 24 июл — Sputnik. Касым-Жомарт Токаев тепло поздравил Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с днем рождения, сообщает Акорда.

Лидеры двух стран провели телефонный разговор.

«Президент Казахстана отметил, что под мудрым руководством Шавката Мирзиёева Узбекистан уверенно движется вперед по пути комплексных реформ, демонстрируя впечатляющие успехи в социально-экономическом развитии и повышении своего международного авторитета. Глава нашего государства подчеркнул, что высоко ценит огромный личный вклад лидера Узбекистана в укрепление двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества, неизменно развивающихся в духе дружбы и добрососедства», — говорится в сообщении.

Также президенты отметили текущую высокую динамику казахско-узбекского сотрудничества и обсудили перспективы углубления взаимодействия в торгово-экономической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах.

Помимо этого, Токаев и Мирзиёев обсудили график предстоящих встреч, отмечает Акорда.