Касым-Жомарт Токаев поздравил Шавката Мирзиёева с днем рождения

Лидеры двух стран провели телефонный разговор.
«Президент Казахстана отметил, что под мудрым руководством Шавката Мирзиёева Узбекистан уверенно движется вперед по пути комплексных реформ, демонстрируя впечатляющие успехи в социально-экономическом развитии и повышении своего международного авторитета. Глава нашего государства подчеркнул, что высоко ценит огромный личный вклад лидера Узбекистана в укрепление двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества, неизменно развивающихся в духе дружбы и добрососедства», — говорится в сообщении.
Также президенты отметили текущую высокую динамику казахско-узбекского сотрудничества и обсудили перспективы углубления взаимодействия в торгово-экономической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах.
Помимо этого, Токаев и Мирзиёев обсудили график предстоящих встреч, отмечает Акорда.