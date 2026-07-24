Лавров назвал причину отказа Украины от мирных инициатив США

Министр подчеркнул, что значительная доля этой поддержки приходится именно на Соединенные Штаты. Речь идет не только о поставках через европейских посредников. Он уточнил, что американцы продают оружие Евросоюзу, а Евросоюз потом направляет его Украине. Кроме того, Пентагон предоставляет разведывательные данные, в пользу Украины работает Starlink, Киеву отправляют другие высокотехнологичные разработки.