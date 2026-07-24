Лавров назвал причину отказа Украины от мирных инициатив США

«Вот такое высокомерное, даже, так сказать, презрительное отторжение американского предложения происходит не в малой степени потому, что Зеленского накачивают оружием. Ему в огромных количествах доставляют дроны, которыми он пытается подорвать стабильность Российской Федерации, атакуя мирных граждан и гражданские цели», — заявил Лавров журналистам в пятницу в Чолпон-Ате.
Министр подчеркнул, что значительная доля этой поддержки приходится именно на Соединенные Штаты. Речь идет не только о поставках через европейских посредников. Он уточнил, что американцы продают оружие Евросоюзу, а Евросоюз потом направляет его Украине. Кроме того, Пентагон предоставляет разведывательные данные, в пользу Украины работает Starlink, Киеву отправляют другие высокотехнологичные разработки.
Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 24 июля принимает участие в заседании совета министров иностранных дел государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Чолпон-Ате в Киргизии.