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Лавров назвал причину отказа Украины от мирных инициатив США

В Москве считают, что Киев отвергает мирные инициативы Вашингтона из-за постоянных поставок вооружений. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, отказ украинской стороны от предложений США, прозвучавших на саммите на Аляске, носит высокомерный и даже презрительный характер.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Вот такое высокомерное, даже, так сказать, презрительное отторжение американского предложения происходит не в малой степени потому, что Зеленского накачивают оружием. Ему в огромных количествах доставляют дроны, которыми он пытается подорвать стабильность Российской Федерации, атакуя мирных граждан и гражданские цели», — заявил Лавров журналистам в пятницу в Чолпон-Ате.

Министр подчеркнул, что значительная доля этой поддержки приходится именно на Соединенные Штаты. Речь идет не только о поставках через европейских посредников. Он уточнил, что американцы продают оружие Евросоюзу, а Евросоюз потом направляет его Украине. Кроме того, Пентагон предоставляет разведывательные данные, в пользу Украины работает Starlink, Киеву отправляют другие высокотехнологичные разработки.

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 24 июля принимает участие в заседании совета министров иностранных дел государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Чолпон-Ате в Киргизии.

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