ННГУ внесли в список угроз нацбезопасности США

Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского оказался в списке угроз национальной безопасности США. Список опубликовало Министерство обороны США.
— Оказывается, Пентагон тоже выпускает рейтинг вузов. Причём, особо эксклюзивный. Мы в него, конечно, входим, что ещё раз подтверждает высокий уровень нашей науки и образования. Мир вашему дому. Спасибо за высокую оценку, — написал в своих соцсетях ректор ННГУ имени Лобачевского Олег Трофимов.
Помимо ННГУ в список вошли еще 32 российских вуза и НИИ. Среди них МГУ имени Ломоносова, МГТУ имени Баумана, Сколковский институт науки и технологий, Высшая школа экономики, Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева и другие. В соответствии с опубликованным документом, министерство обороны США не будет финансировать фундаментальные исследования, если они будут проводиться совместно с этими организациями.