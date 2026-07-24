ННГУ внесли в список угроз нацбезопасности США

Помимо ННГУ в список вошли еще 32 российских вуза и НИИ. Среди них МГУ имени Ломоносова, МГТУ имени Баумана, Сколковский институт науки и технологий, Высшая школа экономики, Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева и другие. В соответствии с опубликованным документом, министерство обороны США не будет финансировать фундаментальные исследования, если они будут проводиться совместно с этими организациями.