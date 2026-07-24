Дудаков: Конгресс усилил давление на Трампа из-за войны с Ираном

Представители военных ведомств запросили у Конгресса 87,6 млрд долларов. Большую часть средств предполагается направить на расходы, связанные с операцией против Ирана, пополнение запасов вооружений и другие военные нужды. Однако в пакет также включено финансирование сельского хозяйства, борьбы со вспышкой лихорадки Эбола и ряда других программ.