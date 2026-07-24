Дудаков: Конгресс усилил давление на Трампа из-за войны с Ираном

Документ поддержали 214 конгрессменов, против выступили 208. Вместе с демократами за резолюцию проголосовали четыре республиканца — Том Барретт, Брайан Фицпатрик, Уоррен Дэвидсон и Томас Масси.
Однако документ не вводит прямой запрет на действия американских войск. Это не имеющая обязательной силы резолюция Палаты представителей. Кроме того, спустя несколько часов Сенат отклонил аналогичное предложение со счетом 49 голосов против 47. Таким образом, резолюция не получила поддержки обеих палат Конгресса.
Ранее, 21 июля, комитет Сената по ассигнованиям рассмотрел запрос Белого дома о дополнительном финансировании. На слушаниях выступили министр войны США Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн.
Представители военных ведомств запросили у Конгресса 87,6 млрд долларов. Большую часть средств предполагается направить на расходы, связанные с операцией против Ирана, пополнение запасов вооружений и другие военные нужды. Однако в пакет также включено финансирование сельского хозяйства, борьбы со вспышкой лихорадки Эбола и ряда других программ.
Дудаков считает, что сопротивление части законодателей может осложнить согласование дополнительного финансирования. При этом Палата представителей ранее одобрила бюджетное предложение на 95 млрд долларов, включающее расходы, связанные с конфликтом с Ираном. Его дальнейшая судьба зависит от Сената.
По мнению американиста, Белый дом оказался перед сложным выбором: попытаться прекратить конфликт или продолжить операцию в условиях усиливающегося сопротивления в Конгрессе.
Палата представителей Конгресса США уходит на каникулы 27 июля, а Сенат — 6 августа. К работе законодатели вернутся в сентябре. Законодатели уйдут на каникулы и оставят Трампа одного разбираться с последствиями непопулярной войны, констатирует политолог.
Американский «дипстейт» загнал Трампа в очевидную ловушку. Ему предлагается выбор между капитуляцией или продолжением войны, но без финансирования и поддержки Конгресса. Хорошего выбора здесь нет.
Любое решение Белого дома может только ухудшить ситуацию. Настоящий цугцванг, где проигрыш неизбежен при любом раскладе, резюмирует Дудаков.
Ранее The New York Times со ссылкой на иранских и иракских чиновников сообщила, что Тегеран отклонил предложение Дональда Трампа о прекращении огня. Его передал иранской стороне премьер-министр Ирака Али аз-Заиди после визита в Белый дом.