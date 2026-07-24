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В Железногорске прошло торжественное собрание

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Накануне Дня города во Дворце культуры прошло торжественное собрание.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Накануне Дня города во Дворце культуры прошло торжественное собрание.

Поздравили железногорцев Глава ЗАТО Дмитрий Чернятин и Председатель Совета депутатов Сергей Проскурнин, генеральный директор ФГУП «ГХК» Дмитрий Колупаев и заместитель генерального директора АО «РЕШЕТНЁВ» Александр Берестов.

Вместе они вручили отличившимся горожанам награды, а семьям защитников — благодарности от командиров за воспитание патриотов.

Главным событием стало присвоение звания «Почётный гражданин ЗАТО Железногорск» Людмиле Замятиной и Геннадию Новикову.

«С праздником, Железногорск!» — написали на канале в МАХ Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск.