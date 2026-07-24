В Железногорске прошло торжественное собрание

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Накануне Дня города во Дворце культуры прошло торжественное собрание.
Поздравили железногорцев Глава ЗАТО Дмитрий Чернятин и Председатель Совета депутатов Сергей Проскурнин, генеральный директор ФГУП «ГХК» Дмитрий Колупаев и заместитель генерального директора АО «РЕШЕТНЁВ» Александр Берестов.
Вместе они вручили отличившимся горожанам награды, а семьям защитников — благодарности от командиров за воспитание патриотов.
Главным событием стало присвоение звания «Почётный гражданин ЗАТО Железногорск» Людмиле Замятиной и Геннадию Новикову.
«С праздником, Железногорск!» — написали на канале в МАХ Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск.