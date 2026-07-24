Пентагон включил четыре института из Новосибирска в список угроз

В перечень вошли 130 организаций из Китая, Ирана и России, в том числе три института Сибирского отделения РАН, расположенных в Новосибирске: Институт катализа имени Г. К. Борескова СО РАН, Институт физики полупроводников имени А. В. Ржанова СО РАН и Институт молекулярной и клеточной биологии СО РАН. Также в списке оказался Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени С. А. Чаплыгина (СибНИА).