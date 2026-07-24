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Пентагон включил четыре института из Новосибирска в список угроз

Институты катализа, физики полупроводников и молекулярной и клеточной биологии признаны угрозой национальной безопасности США.

Источник: Om1 Новосибирск

Пентагон опубликовал обновлённый список иностранных организаций, деятельность которых, по мнению американских властей, представляет угрозу национальной безопасности.

В перечень вошли 130 организаций из Китая, Ирана и России, в том числе три института Сибирского отделения РАН, расположенных в Новосибирске: Институт катализа имени Г. К. Борескова СО РАН, Институт физики полупроводников имени А. В. Ржанова СО РАН и Институт молекулярной и клеточной биологии СО РАН. Также в списке оказался Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени С. А. Чаплыгина (СибНИА).

«Министерство обороны США рекомендует отечественным исследователям, академическим учреждениям и партнёрам из промышленного сектора проявлять особую осторожность при рассмотрении возможности сотрудничества, финансирования или обмена данными с любым учреждением, включённым в этот список», — говорится в заявлении американского военного ведомства.

Всего в списке оказались 33 российские организации, включая крупнейшие вузы — МГУ имени М. В. Ломоносова, Высшую школу экономики, Московский физико-технический институт, Московский авиационный институт, МГТУ имени Баумана, а также НИЦ «Курчатовский институт», Сколковский институт науки и технологий, Томский политехнический университет и другие.

Включение в список означает, что с 2026 финансового года Министерство обороны США не сможет использовать бюджетные средства для проведения фундаментальных исследований совместно с этими организациями, а также выделять им гранты и контракты.

Американских учёных предупреждают, что сотрудничество с лицами, связанными с учреждениями из списка, может негативно повлиять на их право на получение федерального финансирования, и они обязаны раскрывать все связи с этими организациями.

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