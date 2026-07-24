В Мали заявили, что не получали подтверждений об ударах США

В Альянс государств Сахеля входят Мали, Буркина-Фасо и Нигер. Он был создан 17 сентября 2023 года для взаимной обороны и координации действий в сфере безопасности. В декабре 2025 года страны представили объединенные военные силы для борьбы с вооруженными группировками в регионе.