В Мали заявили, что не получали подтверждений об ударах США

Диоп подчеркнул, что Мали строит стратегию безопасности прежде всего на собственных возможностях, ресурсах и вооруженных силах. Любой партнер республики должен уважать ее суверенитет и сначала уточнить у малийских властей, какая именно помощь им необходима, добавил министр.
Ранее The Washington Post со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможность военной операции против JNIM* в Мали. По данным газеты, среди высокопоставленных представителей американского руководства нет единого мнения о целесообразности ударов.
Контекст
Почему США рассматривают военную операцию в Мали
Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможность проведения военной операции в Мали против группировки «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин»*(JNIM), связанной с «Аль-Каидой»**. Окончательное решение об ударах пока не принято.
Среди сторонников силового варианта называют старшего директора по борьбе с терроризмом в Совете национальной безопасности США Себастьяна Горку. При этом среди высокопоставленных представителей администрации нет единой позиции. Госдепартамент не стал уточнять, поддерживает ли операцию госсекретарь Марко Рубио.
Какие вооруженные группировки действуют в Мали
JNIM* — объединение исламистских группировок, считающее себя официальным подразделением «Аль-Каиды»** в Мали. Оно действует также в Буркина-Фасо и Нигере и считается одной из наиболее влиятельных вооруженных организаций в Сахеле.
В апреле 2026 года JNIM* совместно с Фронтом освобождения Азавада провела серию скоординированных нападений на города и военные объекты в Мали. В результате атаки погиб министр обороны страны Садио Камара. Фронт освобождения Азавада представляет собой туарегское сепаратистское движение и не является подразделением JNIM или ИГИЛ***.
Отдельно в регионе действует «Исламское государство в Сахеле»***, которое соперничает с JNIM* за территории и влияние.
сколько стран уже подверглось ударам по приказу Трампа?
Если операция состоится, Мали станет восьмой страной, по территории которой Трамп распорядился нанести удары с начала своего второго президентского срока. Ранее в этот список вошли Йемен, Сомали, Сирия, Иран, Ирак, Нигерия и Венесуэла.
Какие страны входят в Альянс государств Сахеля?
В Альянс государств Сахеля входят Мали, Буркина-Фасо и Нигер. Он был создан 17 сентября 2023 года для взаимной обороны и координации действий в сфере безопасности. В декабре 2025 года страны представили объединенные военные силы для борьбы с вооруженными группировками в регионе.
Как США помогают бороться с терроризмом в Африке?
США помогают африканским странам бороться с терроризмом, предоставляя разведданные, военную технику и другую поддержку. Вашингтон усилил обмен информацией с Мали, а в Нигерии американские силы участвуют в авиаударах и наземных операциях против боевиков. Кроме того, США предлагают государствам региона закупать американское вооружение и военные услуги.
*JNIM — запрещенная в России террористическая организация.
** «Аль-Каида» — запрещенная в России террористическая организация.
*** «Исламское государство», признано в России террористической организацией и запрещено.