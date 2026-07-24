В Совфеде ответили на внесение МГУ и ВШЭ в список угроз США

США включили МГУ и ВШЭ в список угроз — это не про науку, а про политику. Так прокомментировал ситуацию NEWS.ru сенатор от КПРФ Айрат Гибатдинов. По его словам, подобные шаги американской стороны давно потеряли связь с образованием и служат исключительно инструментом давления.