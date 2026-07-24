Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Совфеде ответили на внесение МГУ и ВШЭ в список угроз США

США включили МГУ и ВШЭ в список угроз — это не про науку, а про политику. Так прокомментировал ситуацию NEWS.ru сенатор от КПРФ Айрат Гибатдинов. По его словам, подобные шаги американской стороны давно потеряли связь с образованием и служат исключительно инструментом давления.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Гибатдинов отметил, что решение Пентагона признать ведущие российские вузы угрозой для США — лишь очередной эпизод в череде действий, не имеющих отношения к науке. Это чистая политика, цель которой — дискредитировать российские институты и затормозить развитие отечественных исследований.

«Когда конкурировать на равных не получается, в ход идут санкционные списки, запреты и искусственные барьеры. Подобная политика подтверждает очевидное: российские ученые — серьезные конкуренты, и именно поэтому на них пытаются оказывать давление», — заявилсобеседник NEWS.ru.

Он добавил, что попытки изолировать Россию от мирового научного сообщества лишены смысла. Москва, по его словам, уже давно сделала ставку на собственные силы и внутреннее развитие.

Сенатор подчеркнул: сегодня страна последовательно движется к научно-технологическому суверенитету. Укрепляется система образования, развивается фундаментальная и прикладная наука, поддерживается талантливая молодежь, создаются условия для подготовки высококлассных специалистов.

«Попытки извне затормозить этот процесс обречены на провал. Наши университеты продолжат готовить кадры, которые будут работать на развитие страны, а не на интересы тех государств, которые решили подменить честную конкуренцию политическими решениями», — заключил Гибатдинов.

Ранее Пентагон расширил свой черный список, включив в него 32 российских научно-исследовательских института и университета. Ведомство обвинило эти организации в «несанкционированной передаче американских технологий». Обновленный перечень, по данным источника, теперь насчитывает 130 организаций из России, Китая и Ирана.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше