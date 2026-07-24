В Совфеде ответили на внесение МГУ и ВШЭ в список угроз США

«Когда конкурировать на равных не получается, в ход идут санкционные списки, запреты и искусственные барьеры. Подобная политика подтверждает очевидное: российские ученые — серьезные конкуренты, и именно поэтому на них пытаются оказывать давление», — заявилсобеседник NEWS.ru.
Он добавил, что попытки изолировать Россию от мирового научного сообщества лишены смысла. Москва, по его словам, уже давно сделала ставку на собственные силы и внутреннее развитие.
Сенатор подчеркнул: сегодня страна последовательно движется к научно-технологическому суверенитету. Укрепляется система образования, развивается фундаментальная и прикладная наука, поддерживается талантливая молодежь, создаются условия для подготовки высококлассных специалистов.
«Попытки извне затормозить этот процесс обречены на провал. Наши университеты продолжат готовить кадры, которые будут работать на развитие страны, а не на интересы тех государств, которые решили подменить честную конкуренцию политическими решениями», — заключил Гибатдинов.
Ранее Пентагон расширил свой черный список, включив в него 32 российских научно-исследовательских института и университета. Ведомство обвинило эти организации в «несанкционированной передаче американских технологий». Обновленный перечень, по данным источника, теперь насчитывает 130 организаций из России, Китая и Ирана.