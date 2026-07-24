Лукашенко возмутился, что для строительства нового завода в Беларуси нужно аж два указа президента

— Оказывается, нужно аж два президентских указа: первый — чтобы в буквальном смысле слова расчистить площадку под строительство от старых инвесторов, второй — чтобы запустить новый инвестпроект. Неважно, два или один, но вы внесите, — заявил президент Беларуси.