Лукашенко возмутился, что для строительства нового завода в Беларуси нужно аж два указа президента

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании 24 июля возмутился, что для нового завода в стране нужны аж два его указа. Подробности приводит БелТА.
По слова главы республики, реализация инвестиционных проектов за рубежом разворачивается не так быстро, как это необходимо, озвучив, что именно мешает ускорению.
Александр Лукашенко назвал собственную внутреннюю неразворотливость, бюрократию, недисциплинированность:
— Сами себе создаем надуманные проблемы, с которыми героически боремся месяцами.
Одним из примеров является историю с проектом нового целлюлозного комбината в Витебской области.
— Оказывается, нужно аж два президентских указа: первый — чтобы в буквальном смысле слова расчистить площадку под строительство от старых инвесторов, второй — чтобы запустить новый инвестпроект. Неважно, два или один, но вы внесите, — заявил президент Беларуси.
Лукашенко обратил внимание на чиновников, которые переливают из пустого в порожнее уже который месяц, при этом проект не двигается.
Ранее Александр Лукашенко сказал о поднявшейся «буре» из-за темы трудовой миграции в Беларуси: «Ах, вот, узбеков берут!».
Тем временем Лукашенко предупредил, какая погода будет в Беларуси: «Это лучше, чем 43−45 градусов».
Также глава государства принял решение по огурцам и помидорам в Беларуси.